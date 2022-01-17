أديل تخسر 45 كيلوغراما من وزنها وتكشف السر لجمهورها

المصدر: متابعة- موقع الإمارات اليوم

أثارت النجمة البريطانية العالمية، اديل، اهتمام العالم، وتصدرت وسائل الاعلام، بعدما ظهرت بشكلها الجديد، وقد استطاعت أن تخسر نحو 45 كيلو غراما من وزنها، وهي التي عرف عنها وعلى مدى سنوات طويلة معاناتها من السمنة والجسد الممتليء.

وكشفت النجمة البريطانية لجمهورها الكبير الطريقة التي استطاعت القيام بهذا الانجاز، مشيرة إلى انها اتبعت حِمية «سيرتفود» (Sirtfood Diet).

وقالت خبيرة التغذية الألمانية أندريا دانيتشيك إن حِمية «سيرتفود» (Sirtfood Diet) هي نظام غذائي نباتي يقوم على الأغذية، التي تعمل على تنشيط إنزيمات «السرتوين» في الجسم، والتي تتمتع بتأثير إيجابي على التمثيل الغذائي والتحكم في عملية الشيخوخة.

وأوضحت دانيتشيك أن هذه الأغذية تشمل الفواكه الحمضية، والخضروات الخضراء، والكرنب، ومنتجات الصويا، وكذلك التوابل مثل الكركم، والفلفل، والثوم، بالإضافة إلى الدهون عالية القيمة مثل زيت الزيتون، مع تجنب السكر والدقيق الأبيض قدر الإمكان.

وأضافت دانيتشيك أن هذه الحِمية تَعد بإنقاص الوزن بفضل تقليل السعرات الحرارية، غير أنه لم يتم إجراء أبحاث علمية كافية عن مدى فعاليتها، او إن كان لها اي مضار لاحقة على الصحة.

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