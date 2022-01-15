أليك بالدوين يسلم هاتفه للمحققين في مقتل مديرة تصوير فيلم "راست"

المصدر: لوس انجليس - رويترز

سلم نجم هوليوود الممثل أليك بالدوين هاتفه المحمول للمحققين في في حادث إطلاق النار الدامي الذي وقع خلال تصوير أحد مشاهد فيلم (راست) في نيو مكسيكو في أكتوبر وذلك حسبما قال محاميه ومسؤول في إنفاذ القانون يوم الجمعة.

وأصدرت سلطات التحقيق أمرا بتفتيش جهاز آيفون الخاص ببالدوين في ديسمبر . وكان مكتب قائد شرطة مقاطعة سانتا في بولاية نيو مكسيكو قد قال في الأسبوع الماضي إنه لا يزال يحاول الحصول على الجهاز من نجم مسلسل (30 روك) .

وقال المتحدث باسم إدارة قائد الشرطة عبر البريد الإلكتروني إن السلطات في مقاطعة سافك بنيويورك بصدد تنزيل البيانات ذات الصلة لإرسالها إلى المحققين في سانتا في بعد تسلمها هاتف بالدوين.

وأكد آرون داير محامي بالدوين تسليم الممثل هاتفه للسلطات يوم الجمعة.

وكان بالدوين يتدرب على مشهد في موقع تصوير فيلم (راست) عندما انطلقت رصاصة من المسدس الذي كان يمسكه مما أدى إلى مقتل مديرة تصوير الفليم المصورة السينمائية هالينا هتشينز. وقال الممثل إنه لم يضغط على الزناد وإنه حزين بسبب الحادث.

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