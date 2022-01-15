في أول ظهور بعد إصابته بـ«كورونا».. عمرو أديب يعلن وصيته على الهواء

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

نعى الإعلامي عمرو أديب، وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، الذي رحل عن عالمنا في 9 يناير الجاري، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال عمرو أديب ناعيا وائل الإبراشي: رحيله أصابنى بذهول.



وأضاف «أديب»، خلال برنامجه الحكاية، مساء اليوم الجمعة: «إعلامي كبير لا يعوض، وائل الإبراشي مكنش بيقول رأيه قد ما بيوضح للمشاهد كل الآراء، والمذيع الجيد أصله صحفي مميز».

وأضاف: «الشامتين في وائل الإبراشي، فين الفروسية والنخوة، أنت مش قادر تواجه الإبراشي حيًا بتتشطر عليه ميتًا، منتهى الخسة والحقارة وتخليص الحسابات» حسب صحيفة المصري اليوم.

ووجه الإعلامي عمرو أديب رسالة لجمهوره: «وصيتي لما أموت ابقوا اقفوا جنبي وما تسبوش كلاب السكك ينهشوا في لحمي».

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