مفيد فوزي يعلق على أخبار إصابته بكورونا ووفاته

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نفى الإعلامي المصري مفيد فوزي، أمس الخميس، الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية بوفاته، وأخرى بإصابته بفيروس كورونا المنتشر "أوميكرون"، مطالبا الدولة باتخاذ كافة الإجراءات في تشريع قانون جديد يعاقب مروجي الشائعات.

وقال "فوزي" لصحيفة "المصري اليوم": "ينبغي صدور تشريع جديد، لعدم الإساءة للأشخاص، بسبب أن هناك شخصًا جالسًا في أحد المواقع الإلكترونية أطلق شائعة عني، وهو لم يتواصل معي ولا يعلم عني أي شيء".

وأضاف: "النهارده كنت بجري حوار على قناة الزمالك مع الإعلامي خالد الغندور، في تسجيل لمدة ساعتين، وهذه الشائعة من شخص جالس لنشر الشائعات".

أوضح "فوزي": "أطالب الدولة بأن تأخذ جدية شديدة في تشريع قانون يعاقب مروجي الشائعات للشخصيات العامة والخاصة".

وأوضح: "لحسن الحظ أن عددًا من أعضاء مجلس الشيوخ سيناقشون الموضوع في أول جلسة قادمة للمجلس، لعدم نشر الشائعات وترهيب الأشخاص الذين يروجون للشائعات".

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