موضي الشمراني تفاجئ جمهورها وتخلع الحجاب في حفلها بالرياض

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

فاجأت الفنانة السعودية موضى الشمراني، جمهورها في حفلها الأخير بموسم الرياض الثلاثاء الماضي، بظهورها بدون حجاب لأول مرة.

وحول مصير الحجاب وهل ستخلعه علقت الشمراني في فيديو لها على هامش الحفل قائلة: "ترى أول مرة أظهر بدون حجاب وبشعري بس حبيت ..حبيت اليوم ولكن سأظل محجبة محجبة" حسب صحيفة المرصد.

وكانت الشمراني قد أشعلت حفلها بباقة من الأغنيات الطربية منها "أنا ما خنته تبلاني" و"ما اشكي غيابك" وغيرها.

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