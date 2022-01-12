تدهور الحالة الصحية للفنانة مديحة حمدي بعد إصابتها بـ «أوميكرون»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تدهورت حالتها الصحية للفنانة المصرية القديرة مديحة حمدي بعد إعلان إصابتها بمتحور فيروس كورونا «أوميكرون»، وطالبت عائلتها من جمهورها الكبير بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وتحولت الصفحة الرسمية للفنانة مديحة حمدي إلى دعوات من محبيها وجمهورها، وكتب أحد أقاربها عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»، «مامتي التانية كما اتعودت أقول لكي حبيبتي الفنانة القديرة مديحة حمدى شفاكي الله وعافاكي وطمئننا جميعاً عليكي وعايزة أقولك وحشتيني بجد». وتمني المخرج عمر عبد العزيز الشفاء العاجل لها قائلاً، «ربنا يشفيها ويعافيها». بحسب صحيفة " الوطن".

ابتعدت الفنانة مديحة حمدي لسنوات طويلة وارتدت الحجاب، وقالت بشأن هذا الأمر إنها لم تعتزل التمثيل بينما أرسل الله لها عددا من الإشارات التي دفعتها إلى طريق الأعمال الدينية: «كل ما يجي اسكريبت آلاقيه الليلة المحمدية اسكريبت يجي آلاقيه أسماء الله الحسني».

وعن ارتدائها الحجاب أكدت في تصريحات سابقة لها أن زوجها شدد عليها بعدم خلعها إياه مرة أخرى: «قالي مش هسمحلك تقلعيه لأن كدة هيكون إساءة ليا ولأولادك.. وخدي قرارك وأنتي واثقة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news