وفاء عامر: وائل الإبراشي وتهاني الجبالي شهداء في الجنة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

انتقدت الفنانة وفاء عامر ما اسمته بـ"الشماتة في الموت"، وقالت إن الشماتة في الموت والمرض تميت الخير وتزرع الكره وتهدم العلاقات التي أوصي بها الله ورسله وكتبه السماوية.

أضافت عبر حسابها الشخصي على فيس بوك: "شهداء كورونا إن شاء الله كشهداء الأرض، جميعاً في الجنة، يا أرحم الراحمين ارحمهم وأنر قبورهم واجعلها روضة من رياض الجنة، إن شاء الله وائل الإبراشي وتهاني الجبالي شهداء كورونا في الجنة".

وتابعت: "اللهم اغفر لمن فارقونا وأوجع فراقهم قلوبنا، اللهم ارحمهم وأدخلهم جنتك".

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