بعد إصابتها بأوميكرون.. بسمة وهبة: وفاة وائل الإبراشي جعلت معنوياتي صفر (فيديو)

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

شاركت الإعلامية بسمة وهبة جمهورها بمقطع فيديو لها، تكشف خلاله آخر تطورات حالتها الصحية، بعد إصابتها بمتحور كورونا الجديد أوميكرون، مشيرة إلى أن حالتها تدهورت بعد وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس.

ونشرت بسمة وهبة الفيديو، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستغرام، معلقةً: "أوميكرون مبيظهرش في الـ بي سي آر، انتبهوا الدور مش سهل، وبلاش كلمة أنا عندي دور برد، لأن ده أوميكرون، وده اللي خلاه ينتشر بالسرعة دي بينّا، هو الاستهانة والاختلاط".

وتابعت بسمة وهبة: "أسألكم الدعاء.. من ساعة خبر وفاة وائل وأنا معنوياتي صفر، دموع لا تتوقف على فقدان أستاذي، وزميلي وصديقي، اللي رحيله صدمة كبيرة، الله يرحمه ويشفيني ويشفي كل مريض".

وكانت بسمة وهبة قد أعلنت إصابتها بمتحور كورونا الجديد أوميكرون عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وعلقت: "سنين باهرب وأجري وأستخبى من الفيروس الملعون، ولكن الحذر لا يمنع القدر، أُصبت بأوميكرون، والحمد لله على كل حال يا رب أعنَّا".

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