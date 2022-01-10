النيابة الكويتية : «مشاهير السوشيال» غير متورطين في «غسيل أموال»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أصدرت النيابة العامة قرارها بحفظ جميع البلاغات المقدمة من وحدة التحريات المالية ضد عدد من مشاهير السوشيال ميديا، واتهامهم بغسل الأموال.

و بحسب صحيفة "القبس" فإن القرار الحفظ جاء بعد أن استغرقت النيابة عامَينِ من التحقيقات وبعد 8 أشهر من رفع تجميد حساباتهم، عقب التحقيق في جريمة غسل الأموال التي أحيلوا إلى النيابة على أساسها، حيث لم يتبين للنيابة أن أموالهم متحصلة من جريمة وبناءً عليه جرى حفظ البلاغات.

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