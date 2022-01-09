لميس الحديدي بعد وفاة وائل الإبراشي: "آه على الوجع يا رفيق الدرب"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نعت الإعلامية المصرية لميس الحديدي، الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، وقالت في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر": "يا وائل.. مش كنا مستنيينك ترجع ؟ يا وائل مش كنت بتقول بتحاول؟".

وأضافت: "يا وائل.. آه على الوجع يا رفيق الدرب. ربنا يرحمك".

وكان الإعلامي المصري وائل الإبراشي، قد توفي متأثراً بتداعيات إصابته بفيروس كورونا، حيث عانى من تليُّف في الرئة إثر إصابته بالفيروس أواخر شهر ديسمبر 2020، ما أدى لدخوله المستشفى أكثر من مرة في صراع مع المرض حتى رحل عن دنيانا اليوم الأحد.

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