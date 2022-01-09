منى الشاذلي تكتب رسالة وداع لوائل الإبراشي

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نعت الإعلامية منى الشاذلي، الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، واصفة إياه بأنه كان واحداً من أهم نجوم الصحافة والإعلام في مصر.

وقالت منى الشاذلي على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. بمنتهى الحزن والأسى أودع الصديق والزميل العزيز والصحفي الكبير وائل الإبراشي.. صاحب التجربة الصحفية والتلفزيونية الكبيرة.. واحد من أهم نجوم الصحافة والإعلام.. وداعاً يا وائل.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان الإعلامي المصري وائل الإبراشي، قد توفي متأثراً بتداعيات إصابته بفيروس كورونا، حيث عانى من تليُّف في الرئة إثر إصابته بالفيروس أواخر شهر ديسمبر 2020، ما أدى لدخوله المستشفى أكثر من مرة في صراع مع المرض حتى رحل عن دنيانا اليوم الأحد.

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