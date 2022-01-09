عمرو أديب ينعى وائل الإبراشي بكلمات مؤثرة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نعى الإعلامي المصري عمرو أديب، الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، وقال في تغريدة على موقع "تويتر": "هزني خبر وفاة وائل الإبراشي. دائماً كانوا يقولون عائد ويتماثل للشفاء، لم أتوقع أبداً أن ينتهي فجأة كدة".

وتابع: "كان أستاذ ومتميز وله بصمات وحلقات مهمة.. محدش كبير على الموت، لكن وائل فعلاً أصابني بحالة ذهول كامل.. الله يرحمه ويصبر أهله وأصحابه يا رب".

وكان الإعلامي المصري وائل الإبراشي، قد توفي متأثراً بتداعيات إصابته بفيروس كورونا، حيث عانى من تليُّف في الرئة إثر إصابته بالفيروس أواخر شهر ديسمبر 2020، ما أدى لدخوله المستشفى أكثر من مرة في صراع مع المرض حتى رحل عن دنيانا اليوم الأحد.

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