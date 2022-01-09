عصام كاريكا يهاجم مهرجان شيماء: "تريند تافه"

المصدر: القاهرة - متابعات

هاجم المطرب والملحن المصري عصام كاريكا مهرجان "شيماء" الذي انتشر في الآونة الأخيرة، وقال: "تريند تافه، ومن الممكن أن يأتي أي شخص ويفعله".

وسخر كاريكا من المهرجان قائلاً: "ممكن أقوم الصبح أقول هقتلك يا نجلاء، فهل هذا نجاح؟".

ووفق صحيفة الوطن المصرية، جاءت تصريحات كاريكا خلال لقاء مع الإعلامي نزار الفارس على قناة الرشيد العراقية، وقال كاريكا خلال الحلقة أيضاً إن صوت كاظم الساهر، يعد الأقوى في الوطن العربي، حسب مقارنته باسمين آخرين، وهما جورج وسوف وعمرو دياب.

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