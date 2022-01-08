وفاء عامر تدافع عن معلمة المنصورة : مأذتش حد كانت بتتفسح

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

دافعت الفنانة المصرية وفاء عامر، عن معلمة المنصورة التي أحيلت للتحقيق بسبب فيديو رقص.

وقالت وفاء عامر في بث مباشر عبر صفحتها في «فيسبوك»: «المعلمة اللي رقصت في رحلة هي مارقصتش في الفصل بالمناسبة كانت بتتفسح في رحلة فيها مجموعة مش من المفترض إنها تفضل ماسكة القلم وبتكتب طول الوقت».

وتابعت عامر قائلة إن العامل في دولة أمريكا ينتهي من عمله، ويخرج بعد ذلك ليسهر ويعيش حياته الخاصة، ويمارس حياته بشكل طبيعي. وتحدثت عامر خلال اطلالتها ع مجموعة من القضايا العامة والفنية.

يذكر أنه كان قد انتشر مؤخرا فيديو لمعلمة في مدينة المنصورة تدعى آية يوسف وهي ترقص في إحدى الرحلات النيلية على المركب، وتم شن هجوم كبير عليها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي تسبب في إحالتها للتحقيق.

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