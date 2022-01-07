إصابة زوجة أحمد السقا مها الصغير بـ «كورونا»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت الإعلامية مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، إصابتها بفيروس كورونا.

وكشفت مها الصغير عن إصابتها من خلال ردها على منشور السيناريست تامر حبيب الذي أعلن إصابته بالفيروس حيث علقت عليه قائلة: «أنا أيضا».

وكتب تامر حبيب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «إيجابي كورونا بعون الله.. قدر الله وما شاء فعل».

كان تامر حبيب احتفل بعيد ميلاد الفنانة إلهام شاهين، قبل يومين داخل منزلها، بصحبة عدد كبير من الفنانين، منهم سميرة سعيد، ومحمد منير، ويسرا، وأنغام وهاني شاكر، وبوسي شلبي، وشريف منير، ولقاء الخميسي، وهاني رمزي.

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