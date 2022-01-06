إصابة عمرو أديب وزوجته لميس الحديدي بـ «كورونا»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلن الإعلامي المصري عمرو أديب، إصابته وزوجته الإعلامية لميس الحديدي بفيروس كورونا.

وكتب أديب عبر تويتر «أنا ولميس عندنا كورونا.. الحمد لله الأعراض بسيطة وخفيفة، فاصل قصير ونواصل.. أرجوكم ادعوا معانا».

ويقدم أديب برنامج «الحكاية» الذي يناثش فيه جملة من القضايا المحلية والعربية، فيما تقدم الحديدي، برنامج «كلمة أخيرة» الذي يجري حوارات مع المسؤولين وصناع القرار وكذلك أبرز الشخصيات العامة والفنية والرياضية، ويحظى الاعلاميين بشعبية وجمهور كبير محليا وعربيا

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