أول ظهور لسمية الألفي بعد استئصال ورم سرطاني

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره صورا جديدة مع والدته الفنانة سمية الألفي، في أول ظهور لها بعد إجراء جراحة استئصال ورم سرطاني.

وظهرت سمية الألفي في الصور التي نشرها ابنها أحمد الفيشاوي على حسابه الشخصي بـ انستغرام، وهي تقبله، كما علق على الصور قائلًا: الحب كله وأكتر بكتير شكرًا يا صديقتي.

وسبق، وخضعت الفنانة سمية الألفي، لاستئصال ورم في الغدد الليمفاوية، وقالت الفنانة الكبيرة في تصريح خاص لـ القاهرة 24: ظهرت نتيجة تحليل الورم، والأطباء اكتشفوا إصابتي بالسرطان في المرحلة الثالثة، وكمان أسبوعين هبتدي رحلة العلاج الكيماوي والإشعاع، وأنا الحمد لله راضية.

كما كشف شقيق الفنانة سمية الألفي، أن الحالة الصحية لشقيقته متدهورة، ولكنها مازالت في منزلها، وتخضع للعلاج دون الذهاب إلى المستشفى، مؤكدًا أنها تحتاج إلى كيماوي في الفترة المقبلة، على أمل تحسن صحتها.

يذكر أن الفنان سمية الألفي، قد كشفت من قبل حقيقة لجوئها إلى محلل شرعي، حتى تستطيع العودة مرة أخرى لطليقها الراحل الفنان فاروق الفيشاوي، مؤكدة أن تلك الفكرة لم تخطر أبدًا على ذهنها، وذلك خلال حلولها ضيفا على برنامج السيرة مع الإعلامية وفاء الكيلاني.

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