بعد الجراحة.. تركي آل الشيخ يطمئن محبيه: أنا بخير فهذا الجسد تعود على المشرط

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

‎طمأن مستشار الديوان الملكي السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة‎ للترفيه تركي آل الشيخ، محبيه على حالته الصحية، مؤكدًا أنه بخير، موجهًا الشكر للجميع.

وقال آل الشيخ عبر حسابه في "تويتر": "الحمد الله أنا بخير… أتقدم بخالص الشكر لسيدي ولي العهد على رعايته الدائمة حماه وأعزه الله… ولكل محب شكرًا ولكل كاره شكرًا".

وأضاف تركي آل الشيخ: "تعود هذا الجسد على مشرط الجراح… لكن الإيمان والعزيمة تزيد لا أراكم الله مكروه في حبيب أو عزيز".

ونشرت الصحف السعودية، نقلا عن مغردين، صوراً لتركي آل الشيخ، الذي خضع لعملية جراحية في نيويورك.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news