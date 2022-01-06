أحمد فهمي يقرر اعتزاله «السوشيال ميديا»: العيش في عالم حقيقي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشف الفنان المصري أحمد فهمي، عن عزمه اعتزال السوشيال ميديا وغلق حسابه الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وكتب أحمد فهمي، في «فيس بوك»: «أول حاجة هعملها بعد ما أخف.. هقفل الأكونت الـ private دا وهسيب حسابات السوشيال ميديا التانية بتاعة الشغل اللى أنا مش ماسكها».

وعن سبب قراره أضاف فهمي: «عايز أرجع أشتغل في روقان وأحاول أعيش في روقان وفي عالم حقيقي إلى حد ما، بعيدا عن الآراء المريضة حتى لو كانت في صالحي وأبعد عن كل التدليس الواضح المتصدق كأن الناس متنيمة مغناطيسي.. أعتقد كفاية هتسلى بس لحد ما أخف».

وكانت الفنانة هنا الزاهد زوجة أحمد فهمي أعلنت الأيام الماضية، إصابتها وزوجها بفيروس كورونا، وأول ظهور لأحمد فهمي بعد إصابته بفيروس كورونا برفقة كلبه الخاص، إذ نشر صورة له من العزل المنزلي برفقة الكلب، واكتفى بتعليق «كورونا».

واحتفل فهمي بعيد ميلاد هنا، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه على «انستغرام»، معلقا عليها: «كل سنة وإنت طيبة يا حبيبتي، معلش أغرب عيد ميلاد في العزل.. لما نخف نحتفل بيه تاني».

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