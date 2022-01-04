تأييد سجن الفنان أحمد فلوكس سنتين بتهمة السب والإزعاج

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

رفض القضاء المصري، اليوم الثلاثاء، استئناف الفنان أحمد فلوكس على حكم حبسه سنتين لسب وقذف وإزعاج لاعبة السلة السابقة ياسمين عزت، وتأييد الحكم.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قد قضت في سبتمبر الماضي، غيابيًا بحبس الفنان أحمد فلوكس عامين في قضية التعرض لسيدة الأعمال ياسمين عزت، والتهديد بالإيذاء عبر المنصات الإلكترونية، بعد الحكم سابقا بحبسه سنة غيابيا في نفس القضية، وذلك بعد سقوط الاستئناف المرفوع من «فلوكس» في القضية وقبول استئناف النيابة شكلًا.

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