مغني راب عالمي اعتنق الإسلام قبل سنوات ينتقد احتفال المسلمين برأس السنة

المصدر: متابعة- موقع الإمارات اليوم

أثار مغني راب عالمي اعتنق الاسلام من سنتين موجة واسعة من الجدل، بعد انتقادات وجهها بسبب الاحتفال بالعام الجديد وخاصة من المسلمين.

وانتشر مقطع فيديو للمغني الشهير المقيم في فرنسا ماتر غيمس، الذي يحمل حاليا اسم غاندي بلال، انتقد فيه بممارسات بعض المسلمين في موسم احتفالات العام الجديد.

وانتقد المغني من أصل كونغولي والمعتنق للإسلام منذ مدة غير طويلة في مقطع فيديو نشره عبر خاصية ستوري، كل الذين يحتفلون بالعام الجديد بين معجبيه المسلمين، قائلا صراحة إن ذلك ضد الدين الإسلامي.

وقال غيمس: «أرجوكم توقفوا عن إرسال رسائل سنة سعيدة إلي، تعلمون جيدا أنني لم أرد قط على هذه الرسائل، وتستمرون في إرسالها حتى شهري يناير وفبراير».

وأضاف قائلا: «أكثر رسائل الأمنيات هذه بمناسبة العام الجديد تصلني من مسلمين.. أيها الإخوة توقفوا عن ذلك.. دعونا نركز على الأشياء الخاصة بنا.. دعونا نبقى أقوياء في قيمنا».

انتقد المغني المسلمين بعيد الميلاد، قائلا: «عندما أرى أشجار عيد الميلاد الكبيرة في بيوت من يحملون أسماء مصطفى أو أبو بكر.. إلخ، يعني ذلك أن هناك عدم تركيز في هذا المنزل أو ذلك».

وقال غيمس «إنها خطوة أخرى نحو الموت.. فغير المسلمين لا يحتفلون بعيد الأضحى.. هذه ليست أعيادنا.. وما قلته ليس بالأمر المسيء».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news