مي عمر في ضيافة الشيف نصرت بدبي

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نشرت الفنانة مي عمر صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستجرام برفقة الشيف الشهير نصرت وقامت بتوجيه الشكر له على استقباله الحافل بها.

على جانب آخر، تستعد مي عمر لتصوير فيلم "بنات رزق" الذي تشارك في بطولته مع شيرين رضا وأروى جودة، وتجسد فيه دور نصابة.

وفيلم "بنات رزق" سيناريو وحوار كريم شيرين وإخراج مرقس عادل وإنتاج الريماس للإنتاج الفني وتدور أحداثه في قالب تشويقي ومن المقرر أن يتم تصويره في العديد من الدول الأوربية والعربية من بينها فرنسا وجورجيا والإمارات العربية المتحدة.

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