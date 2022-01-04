نيلي كريم: أزواجي السابقين مثل ”الباكابورت” وحظي الوحش أوصلني لهشام.. فيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تحدثت الفنانة نيلي كريم عن زيجاتها السابقة وذلك في تصريحات كانت قد أدلت بها في برنامج تلفزيوني تحدثت خلاله عن قصة حبها مع زوجها لاعب "الإسكواش" المعتزل.

وأكدت نيللي أن حظها سيئ فيما يتعلق بالرجال، حيث كانت تسير في اختياراتها من سيئ إلى أسوأ، وأوضحت أن الرجال يعجبون بأي فنانة لإعجابهم بمظهرها، لكن بعدما تعود إلى حياتها الطبيعية وشكلها دون تكلف، تكتشف أنه يريد مظهرها فقط.

وعن حظها مع الرجال قالت: "أنا كنت فاقدة الأمل في الرجالة، حظي وحش فيهم، كنت ماشية من أزبل لأزبل لأزبل زي الباكابورت (هو بالوعة كبيرة أسفل البنايات يتجمع بها مياة الصرف الصحي) حظي الوحش أوصلني لهشام الذي وجدته وأحببته سريعا".

كما تحدثت نيلي كريم عن سبب اعجابها بزوجها هشام عاشور وأكثر ما جذبها، قائلة إنه شخص طبيعي ولا يتصنع أي شيء، بل يظهر دائماً على طبيعته أمام الجميع.

وتابعت حديثها عنه فقالت:"أنا مطلّقة من 6 سنوات.. فالتفكير في فشل التجربة يكون صعباً علي والتَذكر في أسباب الفشل يكون صعباً جداً أيضاً.. ولكني عندما أجد الشخص المناسب وأشعر بأن كل حاجة تسير بسهولة وبسرعة فأتيقن أن التجربة ستنجح.. وهذا ما حدث مع هشام عاشور".

وعن دخولها عالم التمثي قالت :"عمري ما تخيلت إني ممكن أمثّل، الباليه كان شغفي الأول، بدأت أتعلّمو في كونسرفتوار الإسكندرية وبعدها في روسيا عندما سافرت أسرتي لهناك، وهو علّمني الالتزام وإني أحب اللي بأقدّمه..حب الناس نعمة والأهم عندي إني أمثل كويس في دوري اللي حبيته. وبعد نجاحه بقى بتبسط إن الناس عجبها وبتجيني ردود الأفعال".

كما تحدثت عن زواجها في المرة الأولى فقالت:"تزوجت فى المرة الأولى بدون علم أهلى، وكنت فى مرحلة عمرية صغيرة".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news