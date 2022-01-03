سمية الخشاب: نفسي أتجوز نجار

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

ردت الفنانة سمية الخشاب على توقعات عالمة الفلك ماغي فرح حول زواجها في 2022 وذلك خلال لقائها في برنامج "كلام الناس" على قناة "MBC مصر" قائلة: "أنا مش مستنية شريك حياة، ومستمتعة بحياتي، ومكتفية بنفسي، بس دايما بقول إني عايزة أتجوز نجار، عشان بحب النجارة جدا، وعايزة سرير من الشجر".

وواصلت سمية: "نفسي أكون عايشة وسط الطبيعة، ويكون عندي أوضة معمولة كلها من الشجر، وشوية زرع حواليا ونافورة، وكمان هحتاج النجار كتير في حياتي".

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