مخرج مصري كبير يعتزل : الجمهور التسلية عاوز كده

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلن المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد، اعتزاله الفن بشكل نهائي، مبررا السبب في اتخاذه مثل هذا القرار هو شعوره بأنه أصبح لا يواكب نوعية الجمهور الموجودة حاليًا.

وقال صاحب رسائل البحر، والكيت كات، والصعاليك، وأرض الخوف أن الجمهور الحالي يحتاج إلى التسلية ولو دون مضمون أو هدف سامي في العمل المقدم له، لذلك فهو يرى أنه لا يستطيع تقديم ما يريده.

وأعرب الكثير من الكتاب والمبدعين المصرين عن اسفهم من هذا القرار، ووصف السيناريست بشير الديك الامر بالخبر المؤسف، قائلا: داوود عبد السيد مخرج لا يتكرر وبه درجة من التفرد.

وعبرت المخرجة هالة خليل، عن حزنها الشديد لهذا الخبر، قائلة إنه أسوأ خبر في بداية العام الجديد.

وكذلك قالت الناقدة ماجدة خير الله، إن هذا الخبر كارثة بكل المقاييس، ويثبت أن الوسط الفني لا يحترم القامات ولا يحترم التاريخ.

ورفض الناقد طارق الشناوي ان يكون القرار حقيقي، قائلا : مفيش فنان بيعتزل وأنا رأيي أن دي رسالة من داود عبد السيد للدولة حتى تهتم بالسينما بشكل أكبر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news