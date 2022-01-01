شيرين عبدالوهاب تكشف عن تعايشها مع العفاريت: "بينادونى وبرد عليهم.. أنتم حبايبي"

المصدر: رصد موقع الإمارات اليوم

كشفت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب لأول مرة أن لديها عفاريت في منزلها تستضيفهم وتتعايش معهم.

وجاء ذلك بعد أن سألتها الإعلامية إسعاد يونس خلال استضافتها في برنامجها "صاحبة السعادة" عن سبب نومها لساعات طويلة، حيث قالت إن السبب حسد وطاقة سلبية بالإضافة إلى العفاريت في منزلها.

وأضافت: "الحاجة تبقى قصاد عيني كده وفجأة تختفي، فببتدي أرحب بيهم وأجيب لهم حاجة يشربوها، والحاجة تظهر على طول، وبيحبوا أدلعهم علشان الحاجة تظهر".

وتابعت: "دايماً بقول لهم أنتم حبايبي وأنا أقل بكتير من أني أعاندكم، ولما بسمعهم بينادوني بقول لهم حاضر أنا جاية أهو.. برد السلام بس مش بروح لهم".



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