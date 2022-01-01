شيرين عبد الوهاب: أحب نفسي للغاية ولا أقل أنوثة عن أي ست

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  • متابعة- موقع الإمارات اليوم
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قالت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب إنها تحب نفسها للغاية في هذه الفترة التي تتعرض خلالها لمحنة صعبة بعد أزمة انفصالها عن زوجها المطرب حسام حبيب.

وأضافت: «بقيت بغسل دماغي 8 مرات وأنا بستحمى.. ولا أقل أنوثة عن أي ست.. مش بالشعر هي». بحسب «صدى البلد».

كما أشارت إلى أن حلاقتها شعرها أعطت الأمل لمرضى السرطان، وقالت:«محنتي كانت أمل بالنسبة لمحاربي السرطان، والموضوع مش بالشعر».


ولفتت إلى أن الجمهور ساندها بشدة في محنتها... «ربنا يخليكم ليّا حبكم كان دعم كبير ليا».

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