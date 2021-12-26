سر بكاء غادة عادل خلال لقاء تلفزيوني.. فيديو

المصدر: القاهرة - متابعات

كشف برومو حلقة برنامج "بصراحة مع" الذي سيذاع على قناة إم بي سي غدا الاثنين، انهيار الفنانة غادة عادل من البكاء، في الحلقة التي حضرها طليقها المخرج مجدي الهواري.

ورداً على سؤال عن هروبها الدائم من الذكريات، قالت غادة عادل: "أنا لا أحب الذكريات"، وهنا بكت ومسحت دموعها بيديها.

وقال الهواري لغادة عادل خلال الحلقة: "إحنا اتجوزنا صغيرين جداً، ولما نقعد مع بعض عشرين سنة، فده نجاح".

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