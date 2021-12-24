صابر الرباعي معلقا على غناء حسن شاكوش «بتحدى العالم»: أقرب للمطربات

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

علق الفنان صابر الرباعي على تقليد مطرب المهرجانات حسن شاكوش لأغنيته «بتحدى العالم» قائلًا: «الطبقة اللي بيغني فيها مهياش متوفرة عند الفنانين الرجال، لأنها تكاد تقترب من طبقة المطربة أكثر من المطرب، وصوت امرأة أكتر من صوت رجل، لأن طبقته عالية، وهو ممكن ميغنيش قرار ويغني جواب، وجواب الجواب اللي عنده مش متوفر في كل الأصوات»، موجهًا له التحية فيما يغنيه.

ورفض الرباعي في برنامج «حبر سري» التعليق على قرار وقف شاكوش، من نقابة المهن الموسيقية، مضيفًأ: «أنا لا أتدخل فيما لا يعنيني».

وتابع صابر الرباعي «لما النقيب الفنان الكبير هاني شاكر ياخد قرار بهذه الخطورة وبهذا الحزم أكيد فيه سبب لكن أنا بقول إنه قرار صعب».

واعتبر صابر الرباعي، أن أفضل هدية جاءت له هي أبناؤه، وأنهم هدية الله سبحانه وتعالى، له، لافتًا إلى أن لديه 3 أولاد وبنتين.

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