سمية الخشاب تنصح الطلاب بلفظ "غير لائق".. والجمهور: "عيب يا فنانة"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تعرضت الفنانة سمية الخشاب لانتقادات واسعة بعد تغريدة كتبتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ووجهت سمية الخشاب نصيحة للطلاب، حيث نشرت صورة لها مكتوب عليها ذاكروا وبطلوا مرقعة، مصحوبة بتعليق: "المرة الجاية مش هقول مرقعة هقول كلمة تانية"، إلا أن هذه النصيحة عرضتها لموجة انتقادات واستهجان من بعض متابعيها، بسبب اختيارها لفظ "مرقعة"، وهو لفظ غير لائق.

واستنكرت مئات التعليقات تغريدة سمية الخشاب وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "استاذة سمية في ايه صلى على النبي" و"هيذاكروا يا مدام سمية خلاص اهدي" و"عيب يا فنانة" و"لو تبقى وزيره التعليم تبقى حاجة فل خالص" و"اخلاقك يا فنانة" و"اهدي يا فنانة بس هنتفاهم".

المره الجايه مش هقول مرقعه هقول كلمه تانيه pic.twitter.com/mMYB224bj6 — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) December 22, 2021

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