بسبب عمرو وردة ..القضاء المصري يفصل اليوم في قضية ميرهان كيلر وقناة النهار

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تعقد محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم جلسة للحكم فى استئناف قناة النهار في الحكم الصادر بتغريمها مليون جنيه في دعوى التعويض التي أقامتها عارضة الأزياء ميرهان هشام، ضد شركة للإنتاج والتوزيع الفني بـ قناة النهار.

كان المحامي هيثم عباس، قد طلب تعويضا قدره 10 ملايين جنيه من قناة النهار نتيجة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بموكلته، جراء نشر فيديو يسيء لموكلته على قناتها بموقع يوتيوب.

وتبين من التحقيقات في القضية، أن الإعلامي تامر أمين تناول علاقة موكلته ميرهان هشام بلاعب المنتخب عمرو وردة، ووجّه إليها حديثًا اعتبره سبًّا وقذفًا في حقها، وبإعلانه لهذا الأمر تعرضت لموجة من التحرش بها لفظيا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء بصحيفة الدعوى إن المدعية عارضة الأزياء ميرهان هشام، أُصيبت بأضرار مادية وأدبية نتيجة السب والقذف لها عبر برنامج تامر أمين، الذي يذاع على قناة النهار.

و كانت محكمة جنح مدينة نصر قد عاقبت الإعلامي تامر أمين بالحبس عامين وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه 40 ألف جنيه للادعاء المدني، في اتهامه بسب وقذف الموديل ميرهان هشام عبدالقادر، والشهيرة بميرهان كلير.

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