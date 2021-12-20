تصريح صادم من فنانة مصرية حول الخيانة الزوجية

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشفت الفنانة المصرية إنجي أبو زيد، الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق من وجهة نظرها، منها العنف المعنوي والجسدي، مشيرة إلى أن الخيانة أحيانًا تساعد على تقوية العلاقة بين الزوجين.

وتحدثت إنجي أبو زيد عن الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق، وذلك خلال حوارها مع موقع "القاهرة 24"، حيث قالت:" الخيانة مش دايمًا تؤدي إلى الطلاق.. أحيانًا الخيانة تقوي العلاقة، وتجعلها تُبنى من أول وجديد، لكن العنف المعنوي والجسدي أكثر شيء يُؤدي للانفصال، وفي هذه الحالة يكون الطلاق أفضل للطرفين".

وشاركت إنجي أبو زيد في مسلسل قواعد الطلاق الـ 45، مع الفنانة إنجي المقدم، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، حيث ناقشت فيه الأسباب التي تؤدي للطلاق، والمشاكل التي تتعرض لها السيدة بعد طلاقها، ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة، وغيرها من الأمور التي ناقشها المسلسل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news