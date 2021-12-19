فرح الزاهد تكشف حقيقة خطوبتها

المصدر: القاهرة - متابعات

نشرت الفنانة الشابة فرح الزاهد، صورة لها بصحبة شاب داخل أحد المطاعم عبر حسابها بموقع أنستغرام، ما جعل بعض متابعيها يتوقعون أنه قد تمت خطوبتها لهذا الشاب.

وكشفت فرح الزاهد لصحيفة "الوطن" المصرية حقيقة هذه الصورة وما تم تداوله عن خطوبتها، وقالت: "مش فاهمة إيه اللي حصل، خصوصاً وإن الصورة عادية جداً مع صديق لي، ولو هناك خطوبة سيتم الإعلان عنها، ولكن مفيش أي حاجة رسمي عشان أقول اتخطبت، وكل بنت أكيد نفسها تحب ودي مش حاجة نتكسف منها عشان نخبيها".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news