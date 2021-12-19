وفاة المهندس البريطاني مصمم مركز بومبيدو وقبة الألفية

المصدر: لندن - رويترز

قالت وسائل إعلام أن المهندس البريطاني ريتشارد رودجرز المولود في إيطاليا والذي صمم مباني شهيرة منها مركز بومبيدو في باريس وقبة الألفية في لندن توفي عن 88 عاما.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن متحدث قوله إنه "توفى في هدوء" مساء أمس السبت.

ومن تصميماته المشهورة كذلك مبنى شركة لويدز في لندن والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ وعدة صالات في مطار هيثرو في لندن وفي مطار في مدريد.

وحصل رودجر على الكثير من التكريم في مجال عمله وحصل على لقب فارس في عام 1991 رغم أن أعماله لم يكن الجميع يحبونها فانتقد الأمير تشارلز وريث عرش بريطانيا تصميماته في عدة مناسبات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news