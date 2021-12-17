دنيا سمير غانم لوالديها: فقدكما يؤلم وفراقكما لا يطاق

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

عبرت الفنانة دنيا سمير غانم عن افتقادها لوالديها الفنان الراحل سمير غانم، والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، اللذان رحلا عن عالمنا خلال الفترة الماضية.

ونشرت دينا سمير غانم صورة لوالديها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة انستغرام، وعلقت قائلة: اللهم في يوم الجمعة، ارحم من فقدته العين وفقده المكان، وافتقده القلب كثيرا، اللهم ارحم من فقدهم يؤلم وفراقهم لا يطاق، اللهم ارحم موتانا واجمعنا بهم في جنتك يا أرحم الراحمين.

وتابعت متمنية لجمهورها: بتمنى لكم يوم مليان طيبة وخير وحنية زي مامي، وسعادة وضحك وحب زي بابي.

يذكر أن أول ظهور فني لدنيا سمير غانم بعد أزمتها الأخيرة وحزنها الشديد على فقدان والديها، كان مشاركتها الغنائية ضمن فعاليات احتفالية قادرون باختلاف الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى حضور عديد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب، وقامت أثناء غنائها بترجمة كلمات الأغنية بلغة الإشارة، كما حرص الرئيس على دعمها وتعزيتها في والديها الراحلين.

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