زوج نجلاء بدر يثير الجدل بتصريحات «مهينة»: واخد عربية سبور

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أثار زوج الفنانة المصرية نجلاء بدر الجدل بتصريحات عن جسد زوجته، بعدما جسدت شخصية سيدة سمينة في أحد الأدوار السينمائية، موجة واسعة من الجدل المقترن بالاستياء، واعتبر الكثير من المتابعين ان هذه التصريحات لاتخلو من الاهانة حتى ولو كانت ممازحة او عفوية.

وقال محمد عفيفي، إنه لا يصدق أن نجلاء ظهرت في أحد أدوارها كمرأة سمينة ترتدي بدلة، متابعا: «لو حصل كده في الحقيقة هطلقها طبعا، أنا واخدك موديل معين واخد عربية سبور هتقلبي أتوبيس هنزل المحطة الجاية على طول».

وانتقد رواد منصات التواصل الاجتماعي هذه التصريحات، مشيرين إلى أنها مهينة وتسيء للمرأة بشكل عام.

وردت عليه الفنانة مازحة: «أنت من الرجالة اللي هعمل عليها حملة، أنت لازم تستحمل مراتك وهي عيانة وتخينة».

وأضاف عفيفي خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC» أنه لن ينسى دورها في مسلسل رمضان كريم الذي ظهرت فيه راقصة، متابعا: «قعدتي على الكنبة وتقوليلي نعم، حسيت إني كنت قاعد مع رقاصة بلدي في البيت، وفي فيلم تاني قالتلي حماتي قفشتني وأنا بخون جوزي».

وأوضح زوج الفنانة نجلاء بدر، أنه كان يخطط لحدث كبير منذ 3 أشهر، إلا أنه لم يرها منذ 3 أشهر، مبينا أن هذا يحدث أيضا عندما تعمل في تصوير مسلسلات رمضان، موضحا أن زوجته ذهبت إلى المستشفى بسبب تسمم غذائي منذ 3 أيام، ولم تخبره لأنه كان مشغولا في عمله، مشيرا إلى أن الزوجين اتفقا على أن يدعم كل منهما الآخر، مستطردا: «الأول كان في غيرة أوي، كان بيعدي عليا واحد يقولي إديني التلفون صورني مع مراتك كنت هتخانق بس بعد كده اتعودت وبقيت اضحك، بس أتمنى الذوق يعلى عندنا في التعامل».

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