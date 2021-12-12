شيرين عبد الوهاب بأزمة نفسية ووسواس قهري: حلقت شعري ليطلقني حسام (فيديو)

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، إنها تعاني في هذه الفترة من عدم اتزان نفسي، ولا تعاني من مرض نفسي.

وتناولت شيرين تفاصيل أزمة طلاقها من الفنان حسام حبيب وظهورها الأخير حليقة الرأس، في تصريح لبرنامجل «الحكاية» مع عمرو أديب، وبررت مايحدث بأنها شخصية حساسة للغاية، وشعرت أنها «تُذبح» بسبب التحامل عليها في الفترة الأخيرة، وكذلك بسبب أزمة طلاقها، وأضافت أنها قررت معاقبة نفسها بحلق شعرها، والظهور أمام الجمهور والعودة لعملها، وكشفت أنها فعلت ذلك أيضا «لتظهر أمام طليقها بمظهر غير جميل ويوافق على الطلاق».

وقالت شيرين أن والدها كان يحلق شعره كاملا عند مروره بأي أزمة، وقالت إنها فعلت ذلك بنفسها، قبل أن تستعين بكوافير من أجل وضع اللمسات النهائية فقط.

وقالت شيرين إنها مازالت تحب حسام حبيب، وأنها تحتاج أن يحتويها الناس وعدم انتقادها أو جرحها بأي كلمة.

وكشفت شيرين عبد الوهاب إنها تعاني من مرض الوسواس القهري بعد انجاب بناتها، وتفكر دائما أنهن معرضات للأذى، وتتلقى علاج حتى الآن من هذا المرض، وأضافت أنها اكتشفت أنه لم يتبق لها سوى جمهورها، وهم الحضن الوحيد الذي يحتويها حاليا، وهم صمام الأمان لها، ولا بد من الاعتماد على نفسها فقط وليس على أي شخص آخر.

وكانت الفنانة المصرية قد ظهرت حليقة الرأس وتلقت دعما كبيرا من زملائها الفنانين والجمهور، الذين تعاطفوا معها بعد الكشف عن معاناتها النفسية في الفترة الأخيرة وإعلان رغبتها في العودة لحياتها الفنية مجددا.

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