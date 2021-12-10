حسام حبيب.. نشاط واستعدادت فنية بعد طلاقه من شيرين

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تصدر الفنان المصري حسام حبيب، طليق الفنانة شيرين عبد الوهاب منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره المتكرر لأكثر من مرة، عقب إعلان انفصاله الرسمي عن زوجته، بعد علاقة زواج دامت 4 سنوات، ويبدوأن حبيب، قد بدأ التخطيط للعودة إلى الساحة الفنية بعد انقطاع لفترة طويلة.

الصورة الأولى التي تم تدولها لحسام حبيب من داخل الاستديو برفقة الشاعر الغنائي أدهم معنز، والملحن تيام علي، بالإضافة إلى الموزع الموسيقى محمد النابلسي، الذي كشف عن كواليس الصورة التي نشرها عبر حسابه على «إنستغرام»، كاشفا عن أغنية جديدة من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وجاء الظهور الثاني لحبيب، مع الملحن الموسيقى عزيز الشافعي، والفنان محمد الكيلاني، وتداول عدد من مستحدمي منصات التواصل الاجتماعي تلك الصورة باعتبارها الظهور الأحدث له.

يذكرأنه منذ إعلان طلاق الثنائي بشكل رسمي، لم يلغ الفنان الشاب متابعته لها على منصات التواصل الاجتماعي كما يحتفظ بكل صورها على حسابه بـ «إنستغرام»، حتى الآن.

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