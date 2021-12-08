فاتن موسى طليقة مصطفى فهمي: ترقبوني في مسلسل «الحرير المخملي»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت طليقة الفنان المصري مصطفى فهمي، الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، عن مشاركتها في مسلسل «الحرير المخملي»، الذي يعد أولى تجاربها الفنية، وأول ظهور لها بعد أزمة طلاقها التي أثارت الجدل خلال الفترة الماضية. بحسب صحيفة «الوطن».

ونشرت موسى عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، فيديو مجمع لعدد من مشاهدها في المسلسل، معلقة: «بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الله اتكالي دائما وأبدا، أول عمل فني تلفزيوني أشارك فيه في مصر، مسلسل الحرير المخملي، إخراج أحمد حسن، دعواتكم وإنشاء الله ألقاكم في مزيد من الشخصيات والأعمال الفنية».

وأثار طلاق الفنان مصطفى فهمي وفاتن موسى أثار الكثير من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي أخيرا، ولاتزال فصول تداعياتها مستمرة حتى اليوم.

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