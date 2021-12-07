إلهام الفضالة ترد على متابعة: "خلصنا من موضوع الريال جيتوا على أمي"

المصدر: متايعة موقع الإمارات اليوم

خرجت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، عن صمتها بعد اتهامها بطرد والدتها، وانفعلت على متابعة وجهت لها سؤالا حول سبب طردها والدتها، واتهمتها بعقوق الوالدين بعد زواجها من الفنان شهاب جوهر.

وظهرت الفضالة في فيديو عبر حسابها بتطبيق "سناب شات" مع زوجها جوهر وردت على المتابعة، التي كتبت لها: "ليش تطردين أمك من بيتك يا رب لا تتوفقين لا دنيا ولا آخرة"، وقالت لها: "كاتبت لي بواقة الريال، ليش تطردين أمك من بيتك، إنت بتحلمي ولا صاحية؟ أمي جنتي ما حد شايلها على كفوف الراحة غيري”.

وأضافت: "ما عندكم شي إلا إلهام، شنو في؟ خلصنا من الريال يجوا على البنية، خلصنا من البنية الحين جيتوا على أمي؟ منو تبون بعد.. أختي أخوي عمي خالي، ابن عمي، وابن خالي؟ أدق على أمي الحين أسمعك صوتها أخليها تقول لك الله لا يوفقك" حسب صحيفة المرصد.

كما قاطعها زوجها شهاب جوهر قائلاً:" المهم يطالعون إشاعة.. إذا ما شافوا حد يتكلمون فيه يردون لي".

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