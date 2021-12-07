إصابة نجل فنان مصري شهير بارتجاج في المخ.. وزوجته توضح السبب.. فيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشفت السيدة نهال لهيطة، زوجة الفنان أبو، تفاصيل إصابة نجلها بكسر في الأنف وارتجاج في المخ بسبب لعبة في ملاهي.

وقالت زوجة الفنان أبو في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية MBC مصر، مساء أمس الاثنين، إن نجلها كان يحضر حفل عيد ميلاد لأحد أصحابه، في مكان بجانب كايرو فاسيتفال، وخلال تواجده بلعبة للأطفال ويشرف عليها أحد الأشخاص، أعطى الشخص أمرا لابني بالقفز من مكان عال، رغم أن مكان السقوط غير آمن، مما أدى إلى إصابته، مشيرًة إلى أنه لا يوجد طبيب بالمكان لإنقاذ ابنها.

وأشارت نهال لهيطة، إلى أن نجلها أصيب بكسر في الأنف وارتجاج في المخ، لافتة إلى أنهم ينتظرون تحسن الحالة الصحية لنجله، من أجل إجراء العمليات اللازمة، منوهة بأنه اتخذ إجراء قانونيا تجاه المكان.

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