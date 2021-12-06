فتاة إعلان «جيرسي» الشهير تظهر بعد غياب 25 عاما «صور»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تصدر خبر وصور فتاة إعلان شهيرة في مصر بعد غياب 25 عاما منصات التواصل الإجتماعي، وتدول رواد " السوشال ميديا" صور سحر حسانين على نطاق واسع بسبب حضورها الكبير في ذاكرة جيل عايش فترة انتشار هذا الاعلان.

وخطفت سحر حسانين الأنظار منذ إطلالتها في إعلان «جيرسي» في تسعينيات القرن الماضي، وتميزت فتاة «إعلان جيرسي»، بجمالها وعيونها الزرقاء، وبشرتها البيضاء.

وبعد نجاحها الكبير في الاعلان، تلقت سحر عرضا للمشاركة في مسلسل «ليالي الحلمية»، وتحديدا دور آثار الحكيم، ولكنها فضلت الزواج وتركت الفن، وفقا لما صرحت به لصيفة «الوطن».

يذكر أن جدة سحر حسانين بثينة عبد النبي، أستطاعت ان تلفت انتباه الجمهور رغم مشاركتها القليلة، حيث شاركت بمشهدين في مسرحية «ريا وسكينة» وخطفت الأنظار بجملها المعروفة «نفر نفر» وآخر: «جوزي بيشتغل في الملوخية»، و«فرشة كده وفرشة كده».

وتوفت السيدة بثينة عبدالنبي، إثر إصابتها بالسرطان، أثناء قيامها بمسرحية «الواد سيد الشغال»، ودعمها الفنان عادل إمام، في أن تحصل عائلتها على حقوقها كاملة من النقابة، وفقا لتصريحات حفيدتها سحر حسانين.

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