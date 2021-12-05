عمر كمال يثير الجدل بصورتين مع شيماء !

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أثار المطرب المصري عمر كمال الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشر صورتين له مع المطربة شيماء المغربي، وكان يرتدي بدلة بيضاء فيما المطربة ترتدي فستان زفاف، لكنهما لم يعلنا صراحة خطبتهما أو زواجهما، ولم يتضح هل الصورة من عمل فني مشترك يجمعهما أم أنهما ارتبطا بالفعل.

وقال عمر كمال في تعليقه على إحدى الصور موجهاً كلامه لشيماء المغربي: "إنتي قلبي"، وقال في صورة أخرى: "مفيش مبروك".

ومن جانبها، نشرت المطربة شيماء المغربي إحدى الصور، وعلقت عليها قائلة أيضاً: "مفيش مبروووووك !".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news