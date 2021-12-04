سمية الألفي: أجهضت 12 أحمد..وفاروق كان كثير الخيانة

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

كشفت الفنانة المصرية، سمية الألفي، أنها أجهضت 12 طفلا، وفي كل مرة كانت تسمي هذا الطفل أحمد، ولم تتردد في تسمية طفلها بهذا الاسم، إلى أن ولدت أحمد الفيشاوي، وذلك لحبها الشديد له، فهو اسم أخيها وعمها، لافتة إلى أنها كانت قوية وواثقة من أنها ستستطيع الإنجاب.

وقالت خلال حوارها مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج «السيرة»، أن زوجها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي كان كثير الخيانة لها، مؤكدة أنها «لم تكن تضبطه متلبسا أو تحاول ضبطه وهو يخونها كي لا تجرح مشاعره ومن أجل أن تحفظ كرامتهما، وأن فاروق لم يكن يعتبر أن خيانته لها تجرح كرامتها».

وأضافت: «أنا كان عندي صديقة عزيز عليا، كانت موجودة في يوم أتاني تلفون أبلغني بخيانة فاروق ومكان الخيانة بالتفصيل، وصديقتي كانت تضغط علي لمكالمة الفندق، إلى أن اتصلت وردت علي الفتاة التي معه، ومن ثم تكلمت مع فاروق، وقلت له..معليش..انا بكلمك عشان في صحافيين بيسألوني عن مكانك».

وأوضحت سمية «إن مقاومته ضعيفة، والمشكلة عندي أنا»، مشيرة إلى أنها كانت تسامح زوجها الراحل لحبها الشديد له.

وأكدت سمية أن فاروق الفيشاوي بادلها الحب طوال 16 عاما كاملة، هي عمر الحياة الزوجية بينهما، مشددة على أنه في حال عدم وجود هذه الحب كان الطلاق سيكون من العام الأول لهذا الزواج، وبأن ثمرة زواجهما تمثلت في ولديهما عمر وأحمد.

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