رسالة من حمو بيكا مع عمر كمال وشاكوش في السعودية: البقاء للأقوى.. انتظروا الجديد

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

شهدت حفلات مطربي المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش، بموسم الرياض تفاعل كبير من الجمهور السعودي، الأمر الذي جعلهم يوجهون الشكر لأكثر من مرة للجمهور والمملكة العربية السعودية.

وبعد انتهاء الحفل الثاني والأخير أمس، حرص مؤدي المهرجانات حمو بيكا، على توجيه رسالة لمتابعيه، حيث نشر مجموعة صور جمعته بعمر كمال وشاكوش، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق قائلًا: البقاء للأقوى.. انتظروا الجديد.

وعلى جانب آخر، طلب مؤدي المهرجانات حمو بيكا من صديقه مطرب المهرجانات عمر كمال، في وقت سابق أن يصطحبه للأسرة السعودية التي أهدت الأخير سيارة بنتلي مؤخرًا، تكريمًا له عن إحيائه عديدًا من الحفلات بالرياض.

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