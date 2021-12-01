صبا مبارك: عشت طفولة غير سوية في أسرة مفككة وعلاقتي بوالدي كانت معقدة
حلت الفنانة صبا مبارك ضيفة على الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، في برنامج ABtalks، والذي يقدمه عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
وكانت أبرز تصريحات صبا مبارك كالتالي:
ـ علاقتي بوالدي كانت معقدة، وليست سوية، لا أشعر بأنني أعرفه، وأنا لست معتادة على أن أقول كلمة أبي.
ـ عشت في البداية مع عائلة والدي، ثم انتقلت بعد ذلك للعيش مع والدتي وزوجها.
ـ لا تقدموا على الانجاب، ما لم يكن باستطاعتكم الاعتناء بالأطفال.
ـ تخطيت سن الأربعين ولا زلت موجوعة وأعاني بسبب طفولتي غير السوية.
ـ أنا أطفال الطلاق بكل مراحلهم.. وطفولتي كانت مجنونة وغير تقليدية، فقد تربيت في أسرة مفككة.
ـ طفولتي جعلتني أم أفضل، وشخصًا أقوى.
ـ والدتي بالنسبة لي هي كل شيء في الحياة.
ـ علاقتي بوالدتي كانت صداقة.. هي إنسانة قوية وحنونة وذكية جدًا.
ـ والدتي لم تجبرني على الشيء في الحياة سوى القراءة.
ـ عندي استعداد أدفع سنة من عمري كي أرى والدتي مرة أخرى، ولو حتى لمدة 5 دقائق.
ـ أكره مرض السرطان لأنه حتى الآن لم نكتشف له علاجًا.
ـ لا بد أن أحب الدين بدلًا من أن أخاف منه، وأن أقتنع بكل شيء.
ـ وفاة المقربين مني جعلتني شخص حاضر دائمًا، وأهتم بمن حولي أكثر.
ـ عندما توفى زوجي السابق شعرت بأنني فقدت عائلتي.. وأخشى فقدان أشخاص أخرين في حياتي.
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