صبا مبارك: عشت طفولة غير سوية في أسرة مفككة وعلاقتي بوالدي كانت معقدة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

حلت الفنانة صبا مبارك ضيفة على الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، في برنامج ABtalks، والذي يقدمه عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وكانت أبرز تصريحات صبا مبارك كالتالي:

ـ علاقتي بوالدي كانت معقدة، وليست سوية، لا أشعر بأنني أعرفه، وأنا لست معتادة على أن أقول كلمة أبي.

ـ عشت في البداية مع عائلة والدي، ثم انتقلت بعد ذلك للعيش مع والدتي وزوجها.

ـ لا تقدموا على الانجاب، ما لم يكن باستطاعتكم الاعتناء بالأطفال.

ـ تخطيت سن الأربعين ولا زلت موجوعة وأعاني بسبب طفولتي غير السوية.

ـ أنا أطفال الطلاق بكل مراحلهم.. وطفولتي كانت مجنونة وغير تقليدية، فقد تربيت في أسرة مفككة.

ـ طفولتي جعلتني أم أفضل، وشخصًا أقوى.

ـ والدتي بالنسبة لي هي كل شيء في الحياة.

ـ علاقتي بوالدتي كانت صداقة.. هي إنسانة قوية وحنونة وذكية جدًا.

ـ والدتي لم تجبرني على الشيء في الحياة سوى القراءة.

ـ عندي استعداد أدفع سنة من عمري كي أرى والدتي مرة أخرى، ولو حتى لمدة 5 دقائق.

ـ أكره مرض السرطان لأنه حتى الآن لم نكتشف له علاجًا.

ـ لا بد أن أحب الدين بدلًا من أن أخاف منه، وأن أقتنع بكل شيء.

ـ وفاة المقربين مني جعلتني شخص حاضر دائمًا، وأهتم بمن حولي أكثر.

ـ عندما توفى زوجي السابق شعرت بأنني فقدت عائلتي.. وأخشى فقدان أشخاص أخرين في حياتي.

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