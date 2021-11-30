«بنت الجيران» في حفل موسم الرياض: أشرب تمور وحليب.. فيديو

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أحيا مؤدي المهرجانات المصري عمر كمال، أمس، حفلا غنائيا كامل العدد ضمن حفلات موسم الرياض 2021، وكانت مواقع وسائل إعلام قد نبهت من أن اغنيات المهرجانات تضمن على الكثير من العبارات والمعاني الخادشة، لكن يبدو ان عمر كمال كان متنهبا إلى هذا الامر وخاصة في أحد مقاطع أغنيته الشهيرة «بنت الجيران»، التي يغنيها مع شريكه الممنوع من الغناء في مصر حسن شاكوش، التي استبدل فيها جملة «خمور وحشيش» التي اثارت موجة واسعة من الجدل والاستياء عند ظهورها لأول مرة، على الرغم من الشهرة الواسعة التي حققتها.

ونشرعمر كمال فيديو في «انستغرام»، يظهر خلاله على المسرح وهو يغني مهرجان «بنت الجيران» والمقطع الذي يقول كوبليه «تمور وحليب».

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