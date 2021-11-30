حفيد رشوان توفيق لجده: وحشتنى ونفسي أبوس إيدك.. فيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قال محمد عصام حفيد، الفنان الكبير رشوان توفيق: أن الصلح بين والدته وجده مطروح وهو شيء هام وسيكون بعيداً عن الإعلام وبعيدا عن المحامين، وإن حدث بإذن الله سيكون بين أب وبنته فقط لا غير.

وأضاف فى مداخلة هاتفية مع موقع صحيفة "اليوم السابع": "جدي ليه فضل عليا إني أشتغل وكل حاجة كويسة ومقدرش أنسى أى أفضاله عليا وعلمني القرآن وانى أصلى ونصحني باني أحب أمي وأحطها في عينى".

وقال: "أمي مريضة وتعبانة وخوفت عليها من رد الفعل من الكلام اللي اتقال، وهى عاملة 6 عمليات قسطرة وهيا مريضة قلب والموضوع تعب أعصاب".

في سياق متصل، وجه محمد عصام حفيد الفنان رشوان توفيق رساله لجده قائلاً : "جدى حبيبي إنت كل حاجة منى، وبقولك إنت وحشتنى ونفسى أوطى على إيدك وأبوسها".

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