ملحن مصري يغازل شيرين ويصف زوجها حسام حبيب بـ "الخفاش" و"خبيث ومريض"

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  • متابعات - الإمارات اليوم
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علق الملحن المصري محمود الخيامي، على أنباء انفصال مواطنيه الفنانة شيرين عبدالوهاب، عن زوجها الفنان حسام حبيب، قائلًا: "يا رب يكون بجد حصل".

وأضاف، في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "يا رب يكون بجد حصل والفنانة المهمة جدًا انتبهت للخفاش اللي كان عايش معاها، اللي كان بيقطع كل علاقاتها مع حتى أهلها وأصحابها وأي حد بينصحها وبيحبها وكان فاصلها عن العالم".

وأردف: "إنسان حقودي وخبيث ومريض وكنت دائما بقول إن ربنا حيكشفه ف يوم من الأيام وربنا ليه حكمة ف كل حاجة بتحصل".

 

ملحن مصري يغازل شيرين ويصف زوجها حسام حبيب بـ "الخفاش" و"خبيث ومريض"

وتابع، في تعليقه على التغريدة مغازلاً شيرين بشكل غير مباشر: "كل إنسان له مفتاح إذا وجد المفتاح في المكان الخطأ بيتم السرقة بسهولة! وده اللي حصل تم سرقة أجمل قلب وأجمل ضحكة وأجمل فنانة ولكن إرادة الله أكبر من أي شيء وربنا يكفينا أجمعين شر أولاد الحرام الحاقدين الحاسدين كارهين النجاح للغير الذين يبدون ما لا يبطنون".

 

وقد اثارت تغريدة محمود الخيامي تفاعل عدد كبير من متابعيه حيث وافقه البعض فيما رأى البعض الاخر أنه لا يصح كتابتها مراعاة لمشاعر شيرين.

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