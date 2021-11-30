المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

علق الملحن المصري محمود الخيامي، على أنباء انفصال مواطنيه الفنانة شيرين عبدالوهاب، عن زوجها الفنان حسام حبيب، قائلًا: "يا رب يكون بجد حصل".

وأضاف، في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "يا رب يكون بجد حصل والفنانة المهمة جدًا انتبهت للخفاش اللي كان عايش معاها، اللي كان بيقطع كل علاقاتها مع حتى أهلها وأصحابها وأي حد بينصحها وبيحبها وكان فاصلها عن العالم".

وأردف: "إنسان حقودي وخبيث ومريض وكنت دائما بقول إن ربنا حيكشفه ف يوم من الأيام وربنا ليه حكمة ف كل حاجة بتحصل".

يارب يكون بجد حصل والفنانة المهمة جدا إنتبهت للخفاش اللي كان عايش معاها 🙌🏼

اللي كان بيقطع كل علاقاتها مع حتي اهلها وأصحابها واي حد بينصحها وبيحبها وكان فاصلها عن العالم

إنسان حقودي وخبيث ومريض وكنت دائما بقول ان ربنا حيكشفه ف يوم من الأيام وربنا ليه حكمة ف كل حاجة بتحصل 🙏🏼🙌🏼🤲🏼 — Mahmoud elKhayami (@MahmoudKhayami) November 27, 2021

ملحن مصري يغازل شيرين ويصف زوجها حسام حبيب بـ "الخفاش" و"خبيث ومريض"

وتابع، في تعليقه على التغريدة مغازلاً شيرين بشكل غير مباشر: "كل إنسان له مفتاح إذا وجد المفتاح في المكان الخطأ بيتم السرقة بسهولة! وده اللي حصل تم سرقة أجمل قلب وأجمل ضحكة وأجمل فنانة ولكن إرادة الله أكبر من أي شيء وربنا يكفينا أجمعين شر أولاد الحرام الحاقدين الحاسدين كارهين النجاح للغير الذين يبدون ما لا يبطنون".

كل إنسان له مفتاح اذا وجد المفتاح في المكان الخطأ بيتم السرقة بسهولة !

وده اللي حصل تم سرقة اجمل قلب وأجمل ضحكة واجمل فنانة ولكن إرادة الله أكبر من اي شئ وربنا يكفينا اجمعين شر اولاد الحرام الحاقدين الحاسدين كارهين النجاح للغير الذين يبدون مالا يبطنون — Mahmoud elKhayami (@MahmoudKhayami) November 28, 2021

وقد اثارت تغريدة محمود الخيامي تفاعل عدد كبير من متابعيه حيث وافقه البعض فيما رأى البعض الاخر أنه لا يصح كتابتها مراعاة لمشاعر شيرين.

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