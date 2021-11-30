ملحن مصري يغازل شيرين ويصف زوجها حسام حبيب بـ "الخفاش" و"خبيث ومريض"
علق الملحن المصري محمود الخيامي، على أنباء انفصال مواطنيه الفنانة شيرين عبدالوهاب، عن زوجها الفنان حسام حبيب، قائلًا: "يا رب يكون بجد حصل".
وأضاف، في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "يا رب يكون بجد حصل والفنانة المهمة جدًا انتبهت للخفاش اللي كان عايش معاها، اللي كان بيقطع كل علاقاتها مع حتى أهلها وأصحابها وأي حد بينصحها وبيحبها وكان فاصلها عن العالم".
وأردف: "إنسان حقودي وخبيث ومريض وكنت دائما بقول إن ربنا حيكشفه ف يوم من الأيام وربنا ليه حكمة ف كل حاجة بتحصل".
يارب يكون بجد حصل والفنانة المهمة جدا إنتبهت للخفاش اللي كان عايش معاها 🙌🏼— Mahmoud elKhayami (@MahmoudKhayami) November 27, 2021
اللي كان بيقطع كل علاقاتها مع حتي اهلها وأصحابها واي حد بينصحها وبيحبها وكان فاصلها عن العالم
إنسان حقودي وخبيث ومريض وكنت دائما بقول ان ربنا حيكشفه ف يوم من الأيام وربنا ليه حكمة ف كل حاجة بتحصل 🙏🏼🙌🏼🤲🏼
ملحن مصري يغازل شيرين ويصف زوجها حسام حبيب بـ "الخفاش" و"خبيث ومريض"
وتابع، في تعليقه على التغريدة مغازلاً شيرين بشكل غير مباشر: "كل إنسان له مفتاح إذا وجد المفتاح في المكان الخطأ بيتم السرقة بسهولة! وده اللي حصل تم سرقة أجمل قلب وأجمل ضحكة وأجمل فنانة ولكن إرادة الله أكبر من أي شيء وربنا يكفينا أجمعين شر أولاد الحرام الحاقدين الحاسدين كارهين النجاح للغير الذين يبدون ما لا يبطنون".
كل إنسان له مفتاح اذا وجد المفتاح في المكان الخطأ بيتم السرقة بسهولة !— Mahmoud elKhayami (@MahmoudKhayami) November 28, 2021
وده اللي حصل تم سرقة اجمل قلب وأجمل ضحكة واجمل فنانة ولكن إرادة الله أكبر من اي شئ وربنا يكفينا اجمعين شر اولاد الحرام الحاقدين الحاسدين كارهين النجاح للغير الذين يبدون مالا يبطنون
وقد اثارت تغريدة محمود الخيامي تفاعل عدد كبير من متابعيه حيث وافقه البعض فيما رأى البعض الاخر أنه لا يصح كتابتها مراعاة لمشاعر شيرين.
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