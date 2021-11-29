هيا الشعيبي تبكي بسبب السعودية في فيديو يثير الجدل

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه الممثلة الكويتية ​هيا الشعيبي​ وهي تبكي، ما أثار الجدل بين الجمهور.

وبررت هيا بكاءها بسبب أمنيتها بزيارة البوليفارد في العاصمة ​السعودية​ ​الرياض​ قائلة: "أتمنى قريب أزوركم في البوليفارد في الرياض قعدت سنة كاملة وأنتم تدرون أول العام ودشيت عمل سعودي وانظلمت فيه وما تكلمت وفيه وايد أمور انظلمت وما تكلمت فيها، بس وايد أموت على ربعي بالسعودية. في وايد ناس دعوني أزور البوليفارد أحب الكل أموت على الجمهور السعودي هذا الي أقوله بس الظلم شوية يقرص ولهانة عليكم ولهانة على مسرحي بس الله كريم نامي مظلومة ولا تنامين ظالمة بس هذا الي أقدر أقوله في ناس مثل كأنه أحد دافعلهم فلوس علشان يضرون هيونة لكن الحمد لله على الصحة والعافية ولادي حولي وزوجي الحمدلله".

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